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İstanbul’da kalpazan operasyonu! Deste deste para bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
İSTANBUL’DA KALPAZAN OPERASYONU! DESTE DESTE PARA BULUNDU

’da, kalpazanlar ultraviyole ışığıyla dahi anlaşılamayan bastı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda 500 bin lira değerinde sahte para ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

basan kalpazanlara yönelik soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.A. ve R.Ç.'yi takibe aldı. Şüphelilerin farklı illere sahte para gönderdiğini belirleyen Jandarma, şüphelilerin paravan şirket olarak kullandığı işyerini tespit etti.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda deste deste para ele geçirildi! İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA DESTE DESTE PARA ELE GEÇİRİLDİ!

500 BİN LİRA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Takip sonucunda şüphelilerin farklı kalpazanlarla buluşacağı bilgisini edinen ekipler, H.A. ve R.Ç.'ye ait işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gizli bir bölmede zulalanmış 2 bin 400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 500 bin lira sahte Türk Lirası ile dört adet ruhsatsız tabanca ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

GERÇEĞİNDEN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİL

Jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti. Jandarma, vatandaşların şüphelendikleri paraları bankamatik yoluyla kendi hesaplarına yatırmaları önerisinde bulundu. Bu yöntemle paranın sahte olup olmayacağının anlaşılabileceği belirtildi. Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturma başlattı.

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