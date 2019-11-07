AK Parti'den otizmli çocukların başına gelen olay hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Otizm başlığı altında gündeme gelen, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayı takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aksaray'da yaşanan utanç verici olay sonrası AK Parti'den açıklama gedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Otizm başlığı altında gündeme gelen, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayı takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır." dedi.

"OLAYLARI HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Çelik, "Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur." ifadelerini kullandı.

"HER YERDE EN İYİ EĞİTİMİ ALACAKLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye'nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir. Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler Bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz bu konuda çok hassasız. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir. Çocuklarımızın dışlanması söz konusu olamaz.Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa, onlar da bilgilendirilecektir. Bazı velilerin yeterli derecede bilinçli olamamasından kaynaklanan durumlar varsa, doğru bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır. Özel Eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmeleri eğitimde fırsat ve imkan eşitliği kapsamında olan ve Bakanlığımız tarafından güçlü şekilde gözetilen bir haktır. Ayrıca, değerli velilerimize, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmelerinin tüm çocuklar üzerindeki olumlu gelişim özelliklerinin yeniden hatırlanması gerekir."





"ÇOCUKLARIMIZIN NİTELİKLİ EĞİTİM GÖRMESİ ESASTIR"

"Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uygulamayla ayrılmaması esastır. Hepsi tek bir evrendir. Bu bilinçle hassasiyet gösteren ve yakından ilgilenen Sn Bakanımıza, tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu topraklar, ayrımcılığın değil kaynaşmanın yurdudur. Her kesimden vatandaşımızın, medyamızın ortaya koyduğu hassasiyet bunu bir kere daha ispat etmiştir."