Son dakika: Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangınla ilgili rapor açıklandı! Sabotaj izi var
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin kulesinin "çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişilerce ateş atılarak yakıldığı" belirlendi.AA'nın haberine göre binlerce öğrencinin gökbilime dair bilgilerle donatıldığı Mamak Belediyesine bağlı Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi kulesinde geçen pazar günü çıkan ve büyük maddi zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, "yangının elektrikten kaynaklanmadığı" vurgulandı.
Raporda, " kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" ifade edildi.
ALİ KUŞÇU GÖKBİLİM MERKEZİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hafta içinde yaptığı açıklamada çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin yeniden yapılarak hizmete sunulacağını bildirdi.
Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Köse, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonra büyük tahribatın olduğu merkezde incelemelerde bulundu.
Kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayacaklarını belirten Köse, "2017'de hizmete açılan tesisimiz özel bir işletme tarafından hizmet vermekteydi. Uzmanlar yangının çıkış sebebini incelemeye devam ediyor. Yangın tesisin aşağı kısmından yayılmış, çok kısa sürede bütün tesisi etkisi altına almış. Birçok ilden ziyaretçi ağırlayan tesisimiz tüm çabalara rağmen maalesef kullanılamaz hale gelmiştir. Tek tesellimiz yaralı ve can kaybının olmaması. Merkezimizi yeniden inşa ederek daha güçlü bir şekilde donatıp öğrencilerimizin, gençlerimizin ve tüm Ankaralıların hizmetine sunacağız." değerlendirmesini yapmıştı.
Ankara'nın en çok ziyaret edilen ikinci adresi olarak gösterilen gök bilim merkezi, bugüne kadar 46 ilden 70 bin öğrenci ağırladı.
Merkeze giden öğrenciler, uzman astronomlar eşliğinde robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu.
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