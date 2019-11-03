Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
Son dakika haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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