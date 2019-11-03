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Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
MAMAK'TA GÖKBİLİM MERKEZİ'NDE YANGIN

Son dakika haberine göre 'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu 'nde çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu 'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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