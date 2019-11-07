Antalya'da İranlı turist ile taksici arasında 10 lira tartışması
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Antalya'da taksiciyle İranlı kadın turist arasında 10 TL'lik taşıma ücreti tartışması çıktı. Uzun süre ağlayan İranlı turist, taksi şoförünün kendisini darbettiğini iddia ederek şikayetçi olurken taksici ise "taksiden inip ücreti ödemek istemedi, 10 TL için kavga mı edeceğim" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Olay, saat 12.10 sıralarında Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Muratpaşa ilçesindeki bir AVM'ye gitmek için taksiye binen İranlı kadın turist, bankamatikten para çekmek istedi. İranlı turist, istediği bankamatiği bulamadığını ileri sürerek taksiciyle tartışmaya başladı.
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