07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Gülümser Bulut cinayetindeki gerçeği Müge Anlı açıkladı! Yunus Kahraman...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
MÜGE ANLI GÜLÜMSER BULUT GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

aylardır devam eden hakkındaki araştırmaların sonunda varılan kararı açıkladı. Son dakika gelişmesini aktaran Müge Anlı, Türkiye'nin gündemine oturan cinayetinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı, komşusunun yaptığı açıklamadaki aşure detayından yola çıkılarak yapılan geniş çaplı araştırma sonrasında kararın verildiğini söyledi. 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman, Özlem Akusta ve teyzesi Gülümser Bulut'un cinayetinde de dikkatlerin üzerinde olduğu isimdi. programındaki araştırmalar ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sonrasında ortaya çıkan detaylarla Yunus Kahraman'ın tutuklanmasına karar verildi. Gülümser Bulut cinayeti hakkındaki detaylar A Haber'de...

kapsamında gözlerin çevrildiği Yunus Kahraman hakkında alınan kararı ATV ekranlarında açıkladı. Müge Anlı, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunus Kahraman'ın 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasını istedi.

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNDE 1. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Müge Anlı, alınan karar sonrası Yunus Kahraman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini de duyurdu. Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayetinin aydınlatılmasının ardından derin bir nefes alanlardan biri de kızı Hatice Hanım oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN