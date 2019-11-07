Gülümser Bulut cinayetindeki gerçeği Müge Anlı açıkladı! Yunus Kahraman...
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
Müge Anlı aylardır devam eden Gülümser Bulut cinayeti hakkındaki araştırmaların sonunda varılan kararı açıkladı. Son dakika gelişmesini aktaran Müge Anlı, Türkiye'nin gündemine oturan Gülümser Bulut cinayetinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı, komşusunun yaptığı açıklamadaki aşure detayından yola çıkılarak yapılan geniş çaplı araştırma sonrasında kararın verildiğini söyledi. 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman, Özlem Akusta ve teyzesi Gülümser Bulut'un cinayetinde de dikkatlerin üzerinde olduğu isimdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki araştırmalar ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sonrasında ortaya çıkan detaylarla Yunus Kahraman'ın tutuklanmasına karar verildi. Gülümser Bulut cinayeti hakkındaki detaylar A Haber'de...
Gülümser Bulut cinayeti kapsamında gözlerin çevrildiği Yunus Kahraman hakkında alınan kararı Müge Anlı ATV ekranlarında açıkladı. Müge Anlı, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunus Kahraman'ın 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasını istedi.
GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNDE 1. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Müge Anlı, alınan karar sonrası Yunus Kahraman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini de duyurdu. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülümser Bulut cinayetinin aydınlatılmasının ardından derin bir nefes alanlardan biri de kızı Hatice Hanım oldu.
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