06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir’de feci olay! Çocukların oyunu öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019
İZMİR’DE FECİ OLAY! ÇOCUKLARIN OYUNU ÖLDÜRDÜ

'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala semtinde önceki akşam sokakta oyun oynamak için araba lastiği yuvarlayan çocuklar ölümle sonuçlanan bir kazaya neden oldu. Yaşları 6 ila 8 arasında değişen 3 çocuğun 7084 sokakta yokuş aşağı oyun amacıyla yuvarladıkları araç lastiği yol kenarında yürüyen 70 yaşındaki ile 79 yaşındaki 'a çarptı.

Kevik kafasını taşa çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocukların yaşının çok küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, 10 torun sahibi Gülbade Kevik'in cenazesi Gümüşpala Büyük Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Annesini kaybeden Yaşar Kevik'in cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu ve görünmez ile yaşanan ölümüne isyan ettiği öğrenildi.

Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi AVRUPA'YA GİDEN TIR'A OPERASYON: GİZLİ BÖLMEDE 102 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! | 6 Kasım 2019 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT! | 6 KASIM 2019 HAVA DURUMU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN