06 Kasım 2019, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! | 6 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019
METEOROLOJİ'DEN TRAFİĞE ÇIKACAKLARA UYARI!

6 Kasım 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, , 'in iç kesimleri ile 'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Kasım 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, , 'in iç kesimleri ile 'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Trakya'nın batısı ile kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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