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Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
YAKIN TAKİP! GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

ekipleri ’dan elde ettikleri uyuşturucuyu üzerinden ülkelerine götürmek isteyen zehir tacirlerine darbe vurdu. Otoyolda TIR'a düzenlenen operasyonda gizli bölmelerde 102 kilo eroin ele geçirildi.

ekipleri; Beylikdüzü ilçesinde yaşayan E.N. ve S.N. isimli şüpheli şahısların, 'dan temin ettikleri maddeyi kullanmış oldukları TIR'ın özel olarak hazırlattıkları gizli bölmelerinde üzerinden ülkelerine ulaştıracakları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddenin naklinde kullanılacak şüpheli aracı belirledi ve söz konusu aracı takibe aldı.

GİZLİ BÖLME 'VADİ' VE 'AVCI'DAN KAÇAMADI

Uzun bir süre aracı fiziki olarak takibe alan jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeyken şüpheli araca operasyon düzenledi. Şüphelileri etkisiz hale getiren jandarma ekipleri, dedektör narkotik köpekleri "Vadi" ve "Avcı"nın da katılımıyla söz konusu tırı didik didik aradı.

Narkotik köpeklerinin şoför koltuğunun alt kısmında oluşturulmuş gizli bölmeye tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştı. Gizli bölmede, 199 adet paketlenmiş halde toplam 102 kilo eroin ele geçirildi.

ÖZEL MÜŞTERİLERE HAZIRLANMIŞ UYUŞTURUCU

Jandarma ekipleri ele geçirilen uyuşturucular üzerindeki inceleme ve olay ile ilgili yaptıkları kapsamlı soruşturmada; çeşitli sembol, figür ve mühür kullanılarak paketlenen uyuşturucuların Avrupa ülkelerindeki bazı özel müşterilere hazırlandığını belirledi.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlıların yurt içi ve yurt dışında bağlantılı oldukları kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

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