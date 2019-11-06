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Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit: Antidepresanla...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
4 KARDEŞİN ÖLÜMÜNDE İLK TESPİT!

Son Dakika Haberine göre 'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Polisin ilk tespitlerine göre, 4 kardeş çok sayıda antidepresan içerek etti. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Habere ilişkin son ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Olay 'in Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı.

İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine ekipleri çağırıldı.




Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit: Antidepresanla... FATİH'TE 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜNDE İLK TESPİT: ANTİDEPRESANLA...

EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ

Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek ettiği yönünde. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

Son dakika: Fatih'te vahşet! Bir evde 4 ceset bulundu SON DAKİKA: FATİH'TE VAHŞET! BİR EVDE 4 CESET BULUNDU

FECİ OLAYI MAHALLE SAKİNLERİ ANLATTI

Mahalle sakinleri yaşananları anlattı. Kardeşlerin parasızlıktan intihar ettiklerini söyleyen mahalle esnafı Yusuf Deniz, "Benim 15 yıldır komşum. 4 kişi yaşıyorlardı. Bir ablaları müzik öğretmeniydi Mimar Sinan'da maaşına haciz koymuşlardı. Bana para verecekti verememişti. Pazartesi ve Salı günü göremeyince 155'i aradık. Polis geldi, kapıyı kırarak içeri girdi. Ölmüş, zehirlenmiş. Kendi kendilerini zehirlemişler internetten siyanür almışlar. Çok güzel insanlardır. Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar. Maaşına haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur?" dedi.

Evin ekipler tarafından mühürlendiği görüldü.

Kaynak: DHA-İHA

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