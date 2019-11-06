Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit: Antidepresanla...
Son Dakika Haberine göre İstanbul Fatih'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Polisin ilk tespitlerine göre, 4 kardeş çok sayıda antidepresan içerek intihar etti. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Habere ilişkin son ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.Olay İstanbul Fatih'in Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı.
İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.
Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.
EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ
Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.
FECİ OLAYI MAHALLE SAKİNLERİ ANLATTI
Mahalle sakinleri yaşananları anlattı. Kardeşlerin parasızlıktan intihar ettiklerini söyleyen mahalle esnafı Yusuf Deniz, "Benim 15 yıldır komşum. 4 kişi yaşıyorlardı. Bir ablaları müzik öğretmeniydi Mimar Sinan'da maaşına haciz koymuşlardı. Bana para verecekti verememişti. Pazartesi ve Salı günü göremeyince 155'i aradık. Polis geldi, kapıyı kırarak içeri girdi. Ölmüş, zehirlenmiş. Kendi kendilerini zehirlemişler internetten siyanür almışlar. Çok güzel insanlardır. Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar. Maaşına haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur?" dedi.
Evin ekipler tarafından mühürlendiği görüldü.
Kaynak: DHA-İHA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Fatih'te vahşet! Bir evde 4 ceset bulundu
- Çöpte buldu hemen polise teslim etti
- Tırı kundaklayan şüpheli güvenlik kamerasında
- Köpeğin hayatını kurtarmak isterken kazaya neden oldu
- Uçakta rezalet! Yolcuyu kokpite aldı sonra...
- Çanakkale'de yunus kurtarma operasyonu
- Bitlis’te 315 koyun telef oldu
- Kaçırılan kadını kurtarmaya çalışan otobüs şoförü yaşananları anlattı
- Meteoroloji'den trafiğe çıkacaklara uyarı!
- Yakın takip! Gizli bölmede yakalandı
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit: Antidepresanla...
- Danıştay'dan Ayasofya için emsal karar! Yeniden ibadete açılacak mı?
- Son dakika... Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika Haberi
- Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!
- Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile gizli anlaşma mı yapıldı?" Rusya'dan flaş açıklama...
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede hangi noktalarda?
- Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Endişeliyiz
- İran dördüncü adımı açıkladı! "Geri dönüş yok"
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek
- Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!
- Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!
- Bakan Fatih Dönmez: Rekor kırarak yüzde 64'ü yakaladık