Konya'da işlenen yasak aşk cinayetinin cezası belli oldu

Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ali Sarı'nın, 2 Kasım 2017 sabahı pancar sökmeye gittiği Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisindeki tarlasında işçiler tarafından cesedi bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Ali Sarı'nın akrabalarıyla birlikte çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınanlardan Mükremin Sarı (24), öldürülen Ali Sarı'nın bir süre önce amcasının oğlu İskender Sarı'ya tabanca verdiğini anlattı. Jandarma, 3 çocuk babası İskender Sarı'yı gözaltına aldı.