06 Kasım 2019, Çarşamba
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Konya'da işlenen yasak aşk cinayetinin cezası belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
İŞTE YASAK AŞK CİNAYETİNİN CEZASI!

'nın Altınekin ilçesinde 37 yaşındaki eşi 'yı, ilişki yaşadığı amcasının oğluna öldürttüğü gerekçesiyle haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış cezasıyla dava açılan 33 yaşındaki ve 49 yaşındaki , cezasına çarptırıldı.

Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası 'nın, 2 Kasım 2017 sabahı pancar sökmeye gittiği Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisindeki tarlasında işçiler tarafından cesedi bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Ali Sarı'nın akrabalarıyla birlikte çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınanlardan (24), öldürülen Ali Sarı'nın bir süre önce amcasının oğlu 'ya tabanca verdiğini anlattı. Jandarma, 3 çocuk babası İskender Sarı'yı gözaltına aldı.

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