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Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
DEHŞET SAÇAN ŞOFÖRÜN ŞOK EDEN İFADESİ

'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün bir gece önce kullandığını söylediği öğrenildi. Otobüsün kameralarını bozduğunu söylediği kaydedilen şoförün "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı.

'ta kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan şoför 'un "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, dün Çağlayan'daki 'na sevk edilmiş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp... SON DAKİKA : BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI: YARALILAR VAR! KAZA SONRASI ŞOFÖR YOLCULARA BIÇAKLA SALDIRIP...

EMNİYETTE TAKİP EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Şüpheli Karakuş'un " Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Necdet Karakuş'un emniyette detaylı ifade verdiği, ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

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"BİR GECE ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Şüpheli Karakuş'un sorgu hâkimliğinde de olaydan bir gece önce kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedildi.

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OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI

Beşiktaş Caddesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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