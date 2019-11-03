Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
Son dakika haberine göre Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER - VİDEO
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