03 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI: YARALILAR VAR

Son dakika haberine göre Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER - VİDEO









kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN