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Kahramanmaraş’ta yakalanan dilencinin 3 evi ve 2 iş makinesi çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
SORGUDA ÇIKTI! DUDAK UÇUKLATAN SERVET!

’ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı. Dilenci kadının mal varlığı sorgusunda, ’de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.

'ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı. Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.

Kahramanmaraş’ta yakalanan dilencinin 3 evi ve 2 iş makinesi çıktı KAHRAMANMARAŞ’TA YAKALANAN DİLENCİNİN 3 EVİ VE 2 İŞ MAKİNESİ ÇIKTI

3 EV VE 2 İŞ MAKİNESİ ÇIKTI

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda, 'de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.

153 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.

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