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Beşiktaş'ta terör estiren halk otobüsü şoförü hakkında yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
O CANİ HAKKINDA YENİ GELİŞME!

'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

, Barbaros Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda şoförü Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi bıçaklamıştı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan 13 yaraladın biri hayatını kaybetti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden deniz atlayan Necdet K. polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlan Necdet K. adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Olay yerinden ilk görüntüler |Video SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI! OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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