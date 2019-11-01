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Meteoroloji duyurdu! İstanbul'a "pastırma yazı" geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
METEOROLOJİ DUYURDU! İSTANBUL'A PASTIRMA YAZI GELİYOR

Meteorolojik verilere göre, yerini önümüzdeki günlerde "pastırma yazı"na bırakıyor. Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gece 16, gündüz ise 24 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

ve Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) verilerine göre, yağışlı havanın yerini önümüzdeki günlerde "pastırma yazı" alacak.

GÜNEŞLİ BİR GÖKYÜZÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ve genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Cumartesi günü hava bulutlu, gece 11, gündüz 17 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve , pazar günü rüzgarın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü çoğunlukla güneşli bir gökyüzü bekleniyor.

24 DERECEYİ GÖRECEK

Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gece 16, gündüz ise 24 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

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