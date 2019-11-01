Meteoroloji duyurdu! İstanbul'a "pastırma yazı" geliyor
Meteorolojik verilere göre, yağışlı hava yerini önümüzdeki günlerde "pastırma yazı"na bırakıyor. Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gece 16, gündüz ise 24 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) verilerine göre, yağışlı havanın yerini önümüzdeki günlerde "pastırma yazı" alacak.
GÜNEŞLİ BİR GÖKYÜZÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Cumartesi günü hava bulutlu, gece 11, gündüz 17 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava, pazar günü rüzgarın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü çoğunlukla güneşli bir gökyüzü bekleniyor.
24 DERECEYİ GÖRECEK
Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gece 16, gündüz ise 24 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kar geliyor! Meteoroloji birçok ili uyardı!
- Kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini...
- Antalya'da korkutan deprem!
- Çöp dağları geri döndü! Klozet atan var
- Şehit Uzman Çavuş Sarıcan toprağa verildi
- Lastik bot içinde 110 kişi yakalandı
- Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Herkes merak ediyordu! Sır perdesi aralandı
- Yolcu otobüsü alev topuna döndü
- Polisi alarma geçiren ihbar!
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...
- HDP'li Caziye Duman gözaltına alındı
- Çanakkale'de lastik bot içinde 110 kaçak göçmen yakalandı!
- Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma: 2022 Dünya Kupası'nda...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! Genom projesi neleri kapsıyor?