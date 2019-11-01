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Meteoroloji'den İstanbul ile birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı! | 1 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019
KAR GELİYOR! METEOROLOJİ BİRÇOK İLİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, ve dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 'in iç ve yüksek kesimleri ile , Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, ve dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde ve 'nin kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar Samsun, Ordu, , ile 'nın kuzeyinde, öğleden sonra çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), kıyılarında çok kuvvetli(51-75 kg/m²) ve il geneli, Artvin'in kıyı, 'un doğu kesimlerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m²) olması bekleniyor.

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