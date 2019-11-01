Muğla'daki zeytin ağacının yaşını nükleer fizikçiler ortaya çıkardı

Ankara Üniversitesi nükleer fizikçileri, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir zeytin ağacının yaşını ilk kez "lüminesans" tarihlendirme yöntemini kullanarak tespit etti. Ağacın köklerine yakın toprak numunelerin analizlerinde, ağacın 3 bin yıl önce dikildiği ortaya çıktı. Ağacın zeytinlerinden elde edilen zeytinyağı ise yarın düzenlenecek açık artırmayla litresi 100 bin liradan satışa çıkarılacak.

Ankara Üniversitesi nükleer fizikçileri, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir zeytin ağacının yaşını, ilk kez "lüminesans'" tarihlendirme yöntemini kullanarak tespit etti.

Ağacın köklerine yakın toprak numunelerin laboratuvar ortamında yapılan analizlerinde, ağacın 3 bin yıl önce dikildiği ortaya çıktı.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lüminesans Laboratuvarı'nda, daha önce ''Karbon 14'' ve diğer yöntemlerle belirlenen yaşlandırma metotlarından, daha kesin sonuçlara varan çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Meriç, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuru köyünde ''Ermenilere ait olduğu'' iddia edilen toplu mezarlardaki kemik gibi materyallere uyguladıkları bu yöntemle, mezarların Roma dönemine ait bir nevi aile mezarlığı olduğunu ortaya koyduklarını söyledi.