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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracı devrildi: 30 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE AİT SERVİS ARACI DEVRİLDİ

Ankara-Bala kara yolunda, 'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Ankara-Bala kara yolu Çavuşlu mevkisinde, Çankaya Belediyesine ait, 06 DM 0124 plakalı servis aracı, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı istikamete geçen servis aracı, daha sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 26 kadın ve 3 çocuk yaralandı.

Yaralananlar arasında bir hemşirenin olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER - VİDEO


Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan kişilerin, Bala ilçesine bağlı Yayla, Kömürcü ve Tohumlar mahallelerinde oturduğu ve sağlık taraması için geldiği şehir merkezinden, Çankaya Belediyesine ait servis aracıyla döndüğü öğrenildi.



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