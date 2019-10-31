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Son dakika: İstanbul'da beklenen yağış başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan İstanbul'da yağış uyarısının ardından sağanak yağmur başladı. Öğlen saatinde İstanbul'u kaplayan kara bulutların ardından sağanak yağış başladı.

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