Son dakika: İstanbul'da beklenen yağış başladı
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan İstanbul'da yağış uyarısının ardından sağanak yağmur başladı. Öğlen saatinde İstanbul'u kaplayan kara bulutların ardından sağanak yağış başladı.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ | 31 EKİM 2019 HAVA DURUMU
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