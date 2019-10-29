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Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM!

Gelen son dakika bilgisine göre; 'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.38'de, 'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 6,59 kilometre açığındaki depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde korkutan deprem SON DAKİKA: EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM
Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem SON DAKİKA: ÇANKIRI'DA KORKUTAN DEPREM
İzmir için deprem uyarısı: 17 aktif fay bulunuyor İZMİR İÇİN DEPREM UYARISI: 17 AKTİF FAY BULUNUYOR

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