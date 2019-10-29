Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.38'de, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE...
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 6,59 kilometre açığındaki depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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