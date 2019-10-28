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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktif fay bulunuyor!
İzmir'de beklenen depremler hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İzmir'deki fay hatları için, "İzmir'de bazıları 6 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fay bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:59
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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!
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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!
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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!
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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!
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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!