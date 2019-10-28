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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktif fay bulunuyor!

İzmir'de beklenen depremler hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İzmir'deki fay hatları için, "İzmir'de bazıları 6 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fay bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:59
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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!
İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü İzmir'de 17 aktif fayın bulunduğunu açıkladı. Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan İzmir'de bazıları 6 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fay bulunuyor.

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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!
İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!

DEÜ DAUM, olası deprem tehlikesine karşı 10 farklı senaryo üzerinden deprem master planı hazırlamak için çalışma başlattı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de gelecekte deprem üretmesi beklenen 17 fayın, 10 farklı bölgede yer aldığını, fayların bulunduğu kimi havzaların belli yerlerinde çürük zeminlerin bulunduğunu aktardı. Fayların haritalandırılması ve imar haritalarına işlenmesi için bir çalışma başlatacaklarını ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Bu faylar 10 bölge içerisindeki farklı yerlerde bulunduğundan hepsi için tek tek deprem senaryosu oluşturacağız.

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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!
İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!

Deprem senaryoları oluşturmadan önce İzmir'de yapı stoğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. 20 yıl içerisinde çok ciddi bilimsel gelişmeler yaşandı. O bilimsel gelişmeleri master planına yansıtmak ve o planı il ölçeğinde yapabilmek için böyle bir çalışma başlattık" dedi. Prof. Dr. Sözbilir, "Örneğin Tire fayı deprem ürettiğinde burada nasıl bir yıkıma neden olacak, onu önceden bilmek, buna göre afeti yönetmek için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!
İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!

Bilim insanlarının olası İstanbul depremi üzerinde yoğunlaştığını ancak İzmir'in İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli sayılabileceğini anlatan Prof. Dr. Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un içerisinden diri bir fay geçmiyor. Orada Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayından dolayı bir deprem oluşursa İstanbul'un nasıl etkileneceği değerlendiriliyor. Ama İzmir'de doğrudan kent merkezinden geçen 17 fay var. Bunların geçmişlerini çok çok az biliyoruz.

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İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!
İzmir için deprem uyarısı: 17 aktik fay bulunuyor!

Yaptığımız çalışmalarla öncelikle bu fayları tanımaya çalışıyoruz. Bu fayları tanımak için hendek tabanlı paleosismoloji çalışmaları, haritalandırma çalışmaları gibi çok sayıda çalışma yapılıyor. İzmir'de yaklaşık 330 yıldır yıkıcı deprem olmuyor. Son deprem 1688 yılında üretildi ve ciddi anlamda can ve mal kaybı yaşandı. Ancak o zamandan beri deprem olmadığı için İzmir'de deprem riski çok daha fazla. Çünkü 17 fay var ve bunların hangisinin ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Bunları belli tahminler yaparak, belli çalışmalar yaparak anlayabiliriz."