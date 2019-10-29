Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkes ilçesi olarak açıklanan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

SON DAKİKA HABERİ... Çankırı'da deprem meydana geldi. Vatandaşlar yaşanan depremin ardından korku dolu anlar yaşarken, depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Çankırı'nın Çerkes ilçesi Hacılar mahallesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 9.36'da yerin 8.2 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.