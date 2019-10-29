SON DAKİKA: Ege Denizi'nde korkutan deprem
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
SON DAKİKA HABERİ: Ege Denizi'nde, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.01'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aydın'ın Didim ilçesinin 237,76 kilometre açığındaki depremin 38,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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