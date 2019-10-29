Konya'da telefon hatlarında sinyal düşüklüğü olunca suçüstü yakalandılar

Konya'da telefon hattından kablo hırsızlığı yaptıkları esnada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Olay yerinden kaçan M.E.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagüney Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait telefon hattından hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, telefon hattından kablo kesen üç şüpheliyi belirledi. Kestikleri 300 metre telefon hattı kablosuyla suçüstü yakalanan M.K ile C.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E. ise olay yerinden kaçtı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Zanlıların hırsızlıkta kullandıkları 42 ASZ 78 ile 42 FDB 48 plakalı araçlarda yapılan aramada demir kesme makası, kablo çekme halatı, 2 demir testere, eldiven, 3 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlan M.K. ile C.E. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olay yerinden kaçan M.E.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.