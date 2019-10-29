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İran'dan vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
İRAN'DAN VATANDAŞLARINA UYARI

Dışişleri Bakanlığı, 'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen gösteriler sebebiyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, 'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen gösteriler sebebiyle İran vatandaşlarından, ikinci bir emre kadar bu ülkeye seyahat etmemekten kaçınmaları istendi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başlamıştı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliğinin verilerine göre, , orta ve güney kentlerde 25 Ekim'de başlayan gösterilerde 92 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kerbela nerede? Kerbela olayı nedir, tarihte neler yaşandı? KERBELA NEREDE? KERBELA OLAYI NEDİR, TARİHTE NELER YAŞANDI?

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