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KKTC'de eğitim uçağı düştü: Ölüler var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
KKTC'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ!

Gelen son dakika bilgisine göre; 'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan 'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişiÿyaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya olduğu öğrenildi.

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