KKTC'de eğitim uçağı düştü: Ölüler var
Gelen son dakika bilgisine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
KKTC Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişiÿyaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Kazada hayatını kaybedenlerin pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 29 hafız mehter eşliğinde yürüdü
- Korkunç kazada 'cep telefonu' detayı
- Ceylanpınar'da evlerine dönen vatandaşları şoke eden görüntü!
- Ceza yedi, yarım saat sonra...
- Tek tıkla tüm parasını kaybetti
- Adıyaman'daki kazada 13 kişi yaralandı
- Restorasyonu tamamlanan tarihi köprü trafiğe açıldı
- JÖAK'tan Cumhuriyet gösterisi
- İran'dan vatanaşlarına uyarı
- 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
- İran'dan vatanaşlarına Irak'a seyahat uyarısı
- JÖAK'tan nefes kesen helikopterli Cumhuriyet Bayramı gösterisi
- 29 Ekim kutlamaları: Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti
- Başkan Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli: Türkiye seninle gurur duyuyor |Video
- Irak'ın Kerbela kentinde güvenlik güçlerinden müdahale: 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı
- ABD Bağdadi'nin cesedini ne yaptı? Bağdadi'nin cesedi nerede?
- Rusya'dan terör örgütü YPG'ye kritik uyarı
- Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem
- Hasan Basri Yalçın'dan dikkat çeken yazı: DEAŞ'ın sonu!
- AK Parti'den son dakika af açıklaması! Ömer Çelik canlı yayında açıkladı |Video
- Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay Uğur Karaca vermiş
- Son dakika: Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti