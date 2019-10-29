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Irak'ın Kerbela kentinde güvenlik güçlerinden müdahale: 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
KERBELA'DA 18 KİŞİ ÖLDÜ, 800'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Son dakika haberi... 'ın kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı.

'ın vilayetindeki gösterilerde bir protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 18 kişi öldü, 800'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği üyesi Ali Beyatlı yaptığı yazılı açıklamada, "Kerbela'daki aktivist ve hükümete bağlı olmayan taraflardan gelen bilgilere göre, pazartesi akşamı gösterilerde 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi de yaralandı." bilgisini verdi.

Güvenlik güçleri, Kerbela'da dün yapılan gösterilere müdahale etmişti. Irak güçlerinin Kerbela'daki protestoculara müdahalesine dair bazı görüntüler sosyal medyada da yayınlanmıştı.

Kerbela Valisi Nusayf Turayhi ise Kerbela'daki askeri komutanlarla yaptığı basın toplantısında, kentteki göstericiler arasında ölenin olmadığını iddia etmişti.

ÖLÜ SAYISI 92'YE YÜKSELDİ

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliğinin verilerine göre, Bağdat, orta ve güney kentlerde 25 Ekim'de başlayan gösterilerde ölü sayısı 92'ye yükselmiş oldu.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başlamıştı.


Süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Kerbela'da dün gece iribariyle 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği duyurulmuştu.
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