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Irak'ın Kerbela ilinde patlama: 12 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
KERBELA'DA PATLAMA: 12 ÖLÜ

Son dakika haberi... 'ın güneyindeki Kerbela ilinde bir minibüsün içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, kentin girişindeki 54. Kontrol Noktası yakınında meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamada, araç içinde bulunan bazı kişilerin yandığını aktaran İl Sağlık Müdürlüğü, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

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