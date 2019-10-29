Tuzla'da kimyasal paniği! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son dakika haberi: Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak ve bağlı sokaklarda bulunan rögarlardan bir koku gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Tuzla'da kimyasal koku duyulduğu iddia edilen sokaklarda inceleme yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak ve bağlı sokaklarda bulunan rögarlardan bir koku gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Sokakta ve rögarlarda inceleme ve gaz ölçümleri yapan itfaiye ekipleri, ölçüm sonuçlarına göre kokunun insan sağlığına zarar teşkil edecek bir seviyede olmadığını bildirdi.
Kokunun kaynağının bulunması için çalışma başlatıldı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE KİMYASAL PANİK YAŞANMIŞTI
Yine Tuzla'da 18 Eylül günü bir kimya fabrikasında yangın meydana gelmişti. Gökyüzüne yayılan gazların yağmurlarla birlikte yeryüzüne ineceği iddiası Tuzla'da paniğe neden olmuştu. Önceki gün Tuzla'da meydana gelen korkutucu yangının ardından kimyasal gazlar havaya karışmış ve bu gazların bugün yağması beklenen yağmur ile tekrardan yeryüzüne ineceği iddiası ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Meteoroloji'den 'risk yok' açıklaması yapmıştı.
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