29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramvay bedava mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tüm yurtta hazırlıklar sürüyor. Tüm konutlar ve iş yerleri Türk bayrakları ile donatılırken, resmi törenler için de çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar ayrıca yarın kapalı olacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini 28 Ekim tarihinde halletmek için harekete geçti. 29 Ekim'de mesai yapacak kurum ve kuruluşlar kadar, toplu taşımaların fiyatlandırması da merak ediliyor. Özellikle metropollerdeki toplu taşıma ücretlendirmeleri yoğun şekilde aranıyor. Peki, 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramway bedava mı? İşte detaylar...
29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramway bedava mı? On binlerce kişi bu soruların yanıtlarını aramayı sürdürüyor. Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, resmi tören hazırlıkları da devam ediyor. Vatandaşlar 29 Ekim resmi tatili öncesi acil işlerini hallediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, eczaneler, kargolar, noterler, hastaneler, aile hekimlikleri, bankalar, PTT şubeleri yarın kapalı olacak. Okullarda ve stadyumlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri coşku ile kutlanacak. Vatandaşlar yarın toplu taşımaların ücretlendirmesinin nasıl olacğaını merak ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki toplu taşıma fiyatlandırmaları merak konusu. Peki, 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramway bedava mı? İşte detaylar...
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birçok şehirde otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca şehirlerdeki tramway, metro, vapur gibi ulaşım araçları da bedava olacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramway bedava mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Traktör...
- Trafikte tehlike yaratan 7 sürücü gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan destekledi; proje başlıyor!
- Metrobüs istasyonunda kabusu yaşadılar!
- İstanbul'da operasyon! Escort sitesi kurup...
- FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
- Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında öldü
- İzmir için deprem uyarısı: 17 aktif fay bulunuyor
- 29 Ekim'de kargolar açık olacak mı? Açıklama geldi
- Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo ele geçirildi...
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde terör saldırıları: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
- Terör örgütü YPG Suriye'yi terk edecek mi? Örgütünün sonraki hedefi ne?
- İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli
- MSB: Resulayn’da yaralanan askerimiz şehit oldu
- FETÖ'cü Ertürk Murat Cansaran'ın beraati sohbete takıldı! Dikkat çeken deliller
- TSK ve SMO terör örgütü YPG'yi bozguna uğrattı! Araplar örgütü ediyor
- Tel Abyad'da terör örgütü PYD'nin saldırısı önlendi
- İçişleri Başkanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Türkiye'ye siber saldırı! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama
- Milli Savunma Bakanlığı: Yüksekova'da yaralanan bir askerimiz şehit oldu
- Beşiktaş Galatasaray hakemi Mete Kalkavan ile ilgili Erman Toroğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Eniştem olsun da... |Video
- Son dakika: Beşiktaş 1-0 Galatasaray |Maç sonucu