29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramvay bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tüm yurtta hazırlıklar sürüyor. Tüm konutlar ve iş yerleri Türk bayrakları ile donatılırken, resmi törenler için de çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar ayrıca yarın kapalı olacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini 28 Ekim tarihinde halletmek için harekete geçti. 29 Ekim'de mesai yapacak kurum ve kuruluşlar kadar, toplu taşımaların fiyatlandırması da merak ediliyor. Özellikle metropollerdeki toplu taşıma ücretlendirmeleri yoğun şekilde aranıyor. Peki, 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramway bedava mı? İşte detaylar...

29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramway bedava mı? On binlerce kişi bu soruların yanıtlarını aramayı sürdürüyor. Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, resmi tören hazırlıkları da devam ediyor. Vatandaşlar 29 Ekim resmi tatili öncesi acil işlerini hallediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, eczaneler, kargolar, noterler, hastaneler, aile hekimlikleri, bankalar, PTT şubeleri yarın kapalı olacak. Okullarda ve stadyumlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri coşku ile kutlanacak. Vatandaşlar yarın toplu taşımaların ücretlendirmesinin nasıl olacğaını merak ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki toplu taşıma fiyatlandırmaları merak konusu. Peki, 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramway bedava mı? İşte detaylar...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birçok şehirde otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca şehirlerdeki tramway, metro, vapur gibi ulaşım araçları da bedava olacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT (otobüs), metro, Marmaray, tramway bedava mı?