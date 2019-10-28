Trafikte tehlike yaratan 7 sürücü gözaltına alındı
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri öne sürülen 7 sürücü gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere ilçelerin Polis Merkezi Amirliklerine sevk edildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Yenibosna'da asker uğurlama konvoyundaki araç sürücülerinin tehlikeli şekilde araç kullanmaları ve silahla havaya ateş açmaları ile Çengelköy ve Sultanbeyli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücüleri E.A, E.G, O.T, A.D. M.G. ile motosiklet sürücüleri M.A. ve A.K'yi yakaladı.
Sürücü E.A, E.G'ye 108'er lira, O.T'ye 216 lira, A.D'ye 5 bin 10 lira para cezası ile sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulması, M.G'ye bin 2 lira para cezası ile sürücü belgesine geçici olarak el konulması, motosiklet sürücüleri M.A'ya 2 bin 234 lira, A.K'ye 451 lira para cezası kesilirken aday sürücü A.K'nin 2 yıl içinde 3 kez kask takmama ihlali yapması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo ele geçirildi...
- İstanbul'da operasyon! Escort sitesi kurup...
- İzmir için deprem uyarısı: 17 aktif fay bulunuyor
- FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
- Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında öldü
- Bugün PTT ve bankalar açık mı?
- Metrobüs istasyonunda kabusu yaşadılar!
- Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Traktör...
- Başkan Erdoğan destekledi; proje başlıyor!
- 29 Ekim'de kargolar açık olacak mı? Açıklama geldi
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde terör saldırıları: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
- Terör örgütü YPG Suriye'yi terk edecek mi? Örgütünün sonraki hedefi ne?
- İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli
- MSB: Resulayn’da yaralanan askerimiz şehit oldu
- FETÖ'cü Ertürk Murat Cansaran'ın beraati sohbete takıldı! Dikkat çeken deliller
- TSK ve SMO terör örgütü YPG'yi bozguna uğrattı! Araplar örgütü ediyor
- Tel Abyad'da terör örgütü PYD'nin saldırısı önlendi
- İçişleri Başkanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Türkiye'ye siber saldırı! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama
- Milli Savunma Bakanlığı: Yüksekova'da yaralanan bir askerimiz şehit oldu
- Beşiktaş Galatasaray hakemi Mete Kalkavan ile ilgili Erman Toroğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Eniştem olsun da... |Video
- Son dakika: Beşiktaş 1-0 Galatasaray |Maç sonucu