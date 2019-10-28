PTT bugün açık mı? 28 Ekim Pazartesi bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? Sağlık ocakları ve hastaneler kaçta kapanıyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'de hangi kurumların açık olacağı araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de 28 Ekim Pazartesi günü kargolar, eczaneler, noter, PTT ve devlet dairelerinin çalışma durumu oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü kargolar, eczaneler, sağlık ocakları, noter, PTT ve devlet daireleri açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kısa bir süre kaldı. Her yıl lduğu gibi Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlanacak. Törenler ve resmi geçişlerin düzenleneceği 29 Ekim'de tüm resmi kurumlar tatil yapacak. Özel kurumlar ise işçilerini çalıştırmaları halinde mesai verecek. 29 Ekim'de PTT, banka, noter, eczane gibi yerlerde işi olan vatandaşlar 28 Ekim'de işlemlerini tamamlamak istiyor. Peki, PTT bugün açık mı? 28 Ekim Pazartesi bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? Sağlık ocakları ve hastaneler kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
28 EKİM PAZARTESİ ECZANELER AÇIK MI?
28 Ekim Pazartesi eczaneler yarım gün çalışacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
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