Muğla'da otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Muğla'da, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 20 yaşındaki Ayşegül Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Sinir krizi geçiren otomobil sürücü Ahuzar Doğan, uzun süre yaşadığı şoku atlatamayıp, "Allah'ım ben ne yaptım? Ben kadını ezdim, ezdim" diyerek gözyaşı döktü.
Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan, işe gitmek üzere Menteşe ilçesindeki evinden, saat 08.00 sıralarında 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı. Doğan, Orhaniye Mahallesi, Pazaryeri Sokak'a geldiğinde yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'i fark etmeyip, çarptı.
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