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Muğla'da otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
FECİ OLAY! SÜRÜCÜ ŞOK GEÇİRDİ

'da, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 20 yaşındaki , kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Sinir krizi geçiren otomobil sürücü , uzun süre yaşadığı şoku atlatamayıp, "Allah'ım ben ne yaptım? Ben kadını ezdim, ezdim" diyerek gözyaşı döktü.

Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli , işe gitmek üzere Menteşe ilçesindeki evinden, saat 08.00 sıralarında 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı. Doğan, Orhaniye Mahallesi, Pazaryeri Sokak'a geldiğinde yol kenarında yürüyen 'i fark etmeyip, çarptı.

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