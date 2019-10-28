29 Ekim kargolar açık olacak mı? Yurtiçi, Aras, DHL, UPS, MNG, PTT, Aras kargo açık mı? Açıklama geldi!

29 Ekim'de kargolar açık olacak mı? On binlerce kişi bu soruların yanıtlarını arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi coşku ile kutlanacak. Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yılında da devlet daireleri, eczaneler, noterler, bankalar kapalı olacak. Vatandaşlar, 28 Ekim'de işlerini halletmek için seferber olurken, çalışıp çalışmayacağı merak konusu olan bir diğer sektör de kargolar. Özel ve devlet bünyesinde birçok kargo şirketi Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteriyor. Her gün on binlerce vatandaşın işlem yaptığı kargo şirketlerinden 29 Ekim mesai saatleri ile ilgili art arda açıklamalar geliyor. Peki, 29 Ekim kargolar açık olacak mı? Yurtiçi, Aras, DHL, UPS, MNG, PTT, Aras kargo açık mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlar banka, noter, hastane, PTT işlerini halletmek için şubelere akın etti. 28 Ekim'de yarım gün hizmet verecek olan devlet dairelerinde yoğunluk yaşanırken, kargolarda da büyük yoğunluk yaşanıyor. Her gün binlerce farklı noktaya kargo ulaştıran şirketlerin 29 Ekim'de ne yapacağı merak konusu. Özel kargo şirketlerinden 29 Ekim mesai saatleri ile ilgili art arda açıklamalar geldi. Peki, 29 Ekim kargolar açık olacak mı? Yurtiçi, Aras, DHL, UPS, MNG, PTT, Aras kargo açık mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

29 EKİM'DE KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK MI?

PTT Kargo, özel kargo şirketleri, bankalar, vergi daireleri, okullar, nüfus müdürlükleri kısacası tüm kamu kurumları kapalı olacak ve işlemlerini halletmek isteyenler 30 Ekim Çarşamba günü halledebilecek. Yapılan açıklamaya göre eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.

HANGİ KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK OLACAK?

Ülkemizde kargo şirketleri deyince aklımıza Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, UPS Kargo, Sürat Kargo, TNT Kargo, DHL Kargo, İnter Global Kargo ve PTT Kargo akla gelmektedir. Bu nedenle vereceğimiz bilgiler bu belirtilen kargo şirketleri için geçerli olacaktır.

YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo açıklaması: 29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerimiz kapalı olacaktır. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezimizden ise 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

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