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Antalya'da acı olay! Hayata tutunamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
ANTALYA'DA ACI OLAY! HAYATA TUTUNAMADI

'da, üniversite öğrencisi Burak B., gece geç saatlerde gittiği arkadaşının evinde kullanıp yattı. Uyuşturucuyu bırakmak için tedavi gören genç, aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu kalbinin durmasıyla yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Turizm Fakültesi öğrencisi Burak B. saat 01.00 sıralarında arkadaşı Y.C.Y.'nin Toros Mahallesi'ndeki evine gitti. İki arkadaş, gecenin ilerleyen saatlerinde kullandı ve yattı.

Bugün öğle saatlerinde uyanan Y.C.Y., Burak B.'nin hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, solunumu duran Burak B.'yi, kalp masajı yaparak yeniden yaşama döndürdü.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Ambulansa yakındaki özel bir hastaneye götürülen Burak B., doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Burak B.'nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Y.C.'yi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Burak B.'nin uyuşturucu tedavisi gördüğü, bu nedenle karın bölgesine çip taktırdığı kaydedildi.

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