Bombalı motosikleti getiren anne ile oğlu tutuklandı

Kilis’in hemen karşısında bulunan Azez’de Münbiç’ten getirdikleri bombalı motosiklet ile birlikte yakalanan anne ve 12 yaşındaki oğlu Azez mahkemesi tarafından tutuklandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat birimleri tarafından bir çocuk ile annesinin bomba yüklü motosikleti getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenleyerek anne ile oğlu gözaltına alındı.

PARAYLA KANDIRDILAR

PKK/PYD/YPG terör örgütü, 3 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle eşi ölen ve 3 tane küçük yaştaki çocuklarıyla maddi imkansızlıklar içerisinde yaşan anneyi ve 12 yaşındaki oğlunu 600 dolar para verecekleri vadiyle kandırdı.

MOTOSİKLETLE BOMBA

Anne ve oğlu Münbiç'ten Azez'e gönderilen bombalı motosiklet, Azez Emniyet Müdürlüğü İstihbarat birimi görevlilerinin dikkati sayesinde son anda patlatılmadan şahıslarla birlikte yakalanarak Azez'de muhtemel bir facianın önüne geçildi.

TUTUKLANDI

Yapılan tahkikat neticesi anne ve oğlu sevk edildiği Azez mahkemesi tarafından tutuklandı.