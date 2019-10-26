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At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
KAMERA KAYITTAYDI! AT ARABASIYLA HIRSIZLIK

'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yeri girişindeki metal parçayı alan çocuğun at arabasıyla kaçışı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi önünde yaşandı. Görüntüye göre kimliği belirsiz kişiler, at arabasıyla iş yeri önüne geldi.

KAYIPLARA KARIŞTI

At arabasından inen bir çocuk, iş yeri önündeki metal parçayı aldı. Ardından da at arabasına binerek, diğerleriyle birlikte kayıplara karıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis soruşturma başlattı.

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