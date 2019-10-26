At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yeri girişindeki metal parçayı alan çocuğun at arabasıyla kaçışı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis soruşturma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi önünde yaşandı. Görüntüye göre kimliği belirsiz kişiler, at arabasıyla iş yeri önüne geldi.
KAYIPLARA KARIŞTI
At arabasından inen bir çocuk, iş yeri önündeki metal parçayı aldı. Ardından da at arabasına binerek, diğerleriyle birlikte kayıplara karıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis soruşturma başlattı.
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