İstanbul için korkutan uyarı! Sadece 176 günlük stok kaldı
İstanbul'da, eylül ve ekim aylarının yağışsız geçmesi kuraklık ve olası su krizini gündeme getirdi. Prof. Dr. Orhan Şen, Kasım ve Aralık ayındaki yağışlarda yüzde 20 azalma olursa uyarı, yüzde 25 azalma olursa alarm vermek gerekir. İstanbul'da su sıkıntısı yaşanabilir" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise, "Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var" diye konuştu.
İstanbul'a su sağlayan, toplam 10 barajdaki su seviyesi yüzde 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var." dedi.
YÜZDE BİR OLARAK AŞAĞI DÜŞÜYOR
İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı 23 Ekim itirabiyle yüzde 43,51'e geriledi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde, İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var." dedi.
EYLÜL AYINDA 68 KİLOGRAM OLMASI GEREKEN ORTALAMA YAĞIŞ 7 KİLOGRAM
Tek, "Öncelikli olarak yağışlara baktığımızda geçtiğimiz aylardan bu yana yağışlar azaldı. Ortalamaların altına düşmeye başladı. Örneğin Eylül ayında İstanbul için 68 kilogram olan ortalama yağış yaklaşık 7 kilogram olarak düştü. Yani yağışlar 7'de 1 oranında düşmüş vaziyette. Aynı şekilde Ekim ayı içerisinde de bugüne geldiğimizde, 60 kilogram olan ortalama yağış 40 kg olarak gözüküyor. Ve bundan sonraki süreçte de Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart hatta Nisan'a kadar, Mart biraz yağışlar açısından normal geçecek gibi görünse de genel olarak 6 aylık periyotlara bakılırsa yağışlar ortalamanın altında kalacak gözüküyor." dedi.
İSTANBUL'UN 176 GÜNLÜK SU STOKU KALDI
İSKİ'nin yayınladığı barajlardaki doluluk oranı ile önümüzdeki kurak dönemi bir arada değerlendiren Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor. Bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var. Yağışlar Kasım ve Aralık ayında yine ortalamaların altında. Şubat ve Nisan ayları da yine ortalamaların altında kalacak görünüyor. Serin ve kurak bir kış bizleri bekliyor olacak. Yağışlar açısından sıkıntılar var. Su tasarrufuna da şimdiden başlamamız gerekiyor. Önümüzdeki Ağustos ayına geldiğimizde, yaz aylarına geldiğimizde, şu anki tahminler İstanbul ve çevresinde, Marmara için de aynı şeyleri söyleyebiliriz, bir su problemi konusunun daha çok konuşulacağı günler olacak gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.
İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan toplam 10 barajın doluluk oranları ise şu şekilde:
Ömerli Barajı 42,92, Pabuçdere Barajı 2,92, Sazlıdere 42,10, Büyükçekme 44,15, Kazandere 6,23, Elmalı Barajı 69,85, Darlık Barajı 49,44, Istrancılar Barajı 26,30, Alibey Barajı 35,58 Terkos Barajı ise 61,79.
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