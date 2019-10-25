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Sibel'i öldüren şantaj davasında flaş gelişme! 24 günde 126 kez görüşmüş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
CAN ALAN ŞANTAJ! TEKNOLOJİ KANDIRAMADI

Aydın’da trenin önüne atlayarak eden ’u şantajlarıyla ölüme sürüklemekten yargılanan Oktay Ö.’nün, "Onunla 3 aydır konuşmadık." yalanını kayıtları ortaya çıkardı. Oktay Ö, genç kadınla 24 günde 126 kez görüşmüş.

Aydın'ın Efeler ilçesinde trenin altına atlayarak canına kıyan 'u, şantaj yaparak intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan sevgilisi Oktay Ö'nün mahkemedeki 'Sibel ile son 3 ay içinde görüşmedim' savunmasını büyük ölçüde çürütecek yeni bir belge ortaya çıktı.

TRENİN ÖNÜNE ATLADI

Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda sanık Oktay Ö'nün kayıtlarında Sibel Aksoy ile intiharından önceki 24 günde tam 126 kez görüştüğü belirlendi. Baz istasyonu kayıtlarının ardından mahkemenin nihai kararını vermesi bekleniyor. Efeler ilçesinde 23 Kasım 2018 tarihinde yaşanan olayda, 43 yaşındaki Sibel Aksoy, kendini trenin önüne atarak yaşamına son verdi.

"FOTOĞRAFLARI KÖYE DAĞITIRIM"

Yeni Asır'ın haberine göre; korkunç ölümün ardından Sibel Aksoy'un yakınları, intihardan 10 gün önce Oktay Ö'nün kendisinden ayrılmak isteyen Sibel Aksoy'a, "Benden ayrılırsan cep telefonumda bulunan sana ait fotoğrafları köye dağıtırım. Benden kurtulmanın tek yolu ölümdür" dediğini ileri sürerek kendisinden şikayetçi oldular.

2 GSM HATTI VAR

Aydın 3. 'nde şüpheli Oktay Ö, hakkında tehdit ve şantaj iddiasıyla açılan davada sona gelindi. Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda, sanık Oktay Ö'nün kendisine ait iki GSM hattının baz istasyonu kayıtlarında, sonu '9641' olan telefonundan genç kadının evinin yakınlarında 126 kez kendisiyle iletişim kurduğu tespit edildi.

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