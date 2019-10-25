Çamaşır makinesinin içine kahve atarsanız...
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Bazı pratik bilgiler birçok kişinin işine yarıyor. Bahsedeceğimiz basit pratik yöntemler sayesinde artık mutfağınızda ve banyonuzda hataya yer kalmayacak. İşte herkesin hayatını kurtaracak pratik bilgiler.
CEBİNİZDEKİ NESNELERİ KAVANOZDA TUTUN
Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.
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