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Çamaşır makinesinin içine kahve atarsanız...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNE KAHVE ATARSANIZ...

Bazı birçok kişinin işine yarıyor. Bahsedeceğimiz basit pratik yöntemler sayesinde artık mutfağınızda ve banyonuzda hataya yer kalmayacak. İşte herkesin hayatını kurtaracak pratik bilgiler.

CEBİNİZDEKİ NESNELERİ KAVANOZDA TUTUN

Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.

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