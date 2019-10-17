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THY 700 kadın kabin memuru alımı için son saatler! THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
THY 700 KADIN KABİN MEMURU ALIMI İÇİN SON SAATLER! THY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

On binlerce kişinin başvuruda bulunduğu 700 kadın kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır? bünyesine 700 kabin görevlisi alacak. Kadınlar için açılan ilana ilgi yoğun oldu. Başvuru sürecinin sonuna gelindi ve son saatlere girildi. Cuma günü saat 12:00’ye kadar başvurular devam edecek. Peki, THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Uygun görülen adaylar, İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamaları için SMS ve e-posta yoluyla davet edilecek.

700 kadın kabin memuru alımı başvurularında son saatler! THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır? (THY) tarafından açılan ilana on binlerce kişi başvururken, başvuru sürecinde sona gelindi. 700 kadın kabin memuru alımı başvuruları 18 Ekim Cuma günü saat 12:00'de sona erecek. Peki, THY kabin görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru yapmak isteyen adaylar THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Tüm adaylar İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamasından geçtikten sonra başarılı olan kişiler mülakata çağrılacak. Olumlu sonuçlanan başvuruları kabul edilen adaylar yaklaşık 2 aylık bir eğitime tabi tutulduktan sonra uçuşlara başlayacak.

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