BİZE ULAŞIN
KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
PTT personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 55 bin KPSS şartsız PTT personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. PTT personel alımı 2019 duyuruları, PTT bünyesinde çalışmak isteyen ve iş arayan kişiler tarafından sorgulanıyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre, 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. Gözler 2019 PTT personel alımı açıklamalarına çevrildi. İşte, KPSS şartı olmadan 55 bin PTT personel alımı detayları…
Giriş Tarihi: 15.10.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 17:06
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10