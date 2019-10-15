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KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 55 bin KPSS şartsız PTT personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. PTT personel alımı 2019 duyuruları, PTT bünyesinde çalışmak isteyen ve iş arayan kişiler tarafından sorgulanıyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre, 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. Gözler 2019 PTT personel alımı açıklamalarına çevrildi. İşte, KPSS şartı olmadan 55 bin PTT personel alımı detayları…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 17:06
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KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı için araştırmalar sürüyor. PTT tarafından 2018 alımlarının bu yıla sarkacağının açıklanmasının ardından gözler 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtın çevrildi. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT personel alımına ilişkin yapılan son açıklamada "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" ifadelerine yer verilmişti.

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KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımının 2019 yılında ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ilanı yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

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KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

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KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

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KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.