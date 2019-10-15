KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı için araştırmalar sürüyor. PTT tarafından 2018 alımlarının bu yıla sarkacağının açıklanmasının ardından gözler 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtın çevrildi. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT personel alımına ilişkin yapılan son açıklamada "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" ifadelerine yer verilmişti.