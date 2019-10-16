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Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları! KPSS şartsız İŞKUR üzerinden bakanlığa 175 personel alımı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI! KPSS ŞARTSIZ İŞKUR ÜZERİNDEN BAKANLIĞA 175 PERSONEL ALIMI...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na şartı olmadan 175 personel alımı yapılacağı duyuruldu. () üzerinden yapılabilecek başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki Çevre Şehircilik Bakanlığı başvuru şartları nelerdir? 175 personel alımının 160’ı güvenlik görevlisi olacak. 15 kişi ise temizlik personeli olacak. Başvuru işlemleri 18 Ekim tarihine kadar sürecek. İşte, Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve detayları…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 personel alımı yapıyor. şartsız personel alımı için devlet kurumlarından ilanlar gelmeye devam ediyor. Son açıklanan ilan ise Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları da iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Açılan 175 personel alımı kadrosunun 160'ını güvenlik görevlisi alımı oluşturuyor. 15 personel ise temizlik görevlisi olacak. İşte, üzerinden başvuru yapılabilecek Çevre Şehircilik Bakanlığı başvuru şartları!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ekte yer alan tabloda dağılımı gösterilen unvanlarda sürekli işçi alınacaktır.

Başvuru şartlarını öğrenmek için diğer sayfaya geçiniz...

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