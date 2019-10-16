Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları! KPSS şartsız İŞKUR üzerinden bakanlığa 175 personel alımı...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na KPSS şartı olmadan 175 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılabilecek başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki Çevre Şehircilik Bakanlığı başvuru şartları nelerdir? 175 personel alımının 160’ı güvenlik görevlisi olacak. 15 kişi ise temizlik personeli olacak. Başvuru işlemleri 18 Ekim tarihine kadar sürecek. İşte, Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve detayları…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 personel alımı yapıyor. KPSS şartsız personel alımı için devlet kurumlarından ilanlar gelmeye devam ediyor. Son açıklanan ilan ise Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. Çevre Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları da iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Açılan 175 personel alımı kadrosunun 160'ını güvenlik görevlisi alımı oluşturuyor. 15 personel ise temizlik görevlisi olacak. İşte, İŞKUR üzerinden başvuru yapılabilecek Çevre Şehircilik Bakanlığı başvuru şartları!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ekte yer alan tabloda dağılımı gösterilen unvanlarda sürekli işçi alınacaktır.
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