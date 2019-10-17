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Otlatmaya götürdüğü keçileri dağda unuttu! Korkunç manzara

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
HAVA KARARINCA DAĞDA UNUTTU! SONRASI KORKUNÇ

'nın Gelendost ilçesinde yaşayan otlatmak için dağa götürdüğü keçileri hava kararınca eve dönerken dağda unuttu. Durumu fark eden vatandaş, sabah saatlerinde gittiği dağda korkunç manzarayla karşılaştı. Dağda unutulan 5 keçinin kurtlar tarafından boğularak telef edildiği ortaya çıktı.

Olay, dün Gelendost ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşamüzeri kendisine ait keçileri otlatmak için dağlık alana giden , havanın kararmasıyla birlikte sürüyle birlikte evine geri döndü.

KURTLAR TARAFINDAN TELEF EDİLDİ

Eve geldiğinde, 5 keçisinin eksik olduğunu fark eden Çinkaya, sabah saatlerinde gittiği dağda bu kez korkunç manzarayla karşılaştı. Çinkaya'nın dağda bıraktığı 5 keçinin kurtlar tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

SABAH SAATLERİNDE FARK ETTİ

Sürü sahibi Çinkaya yaptığı açıklamada, "Dün akşamüzeri, otlatmak için dağa götürmüştük. Hava kararıp, geri döndüğümüzde 5 keçi dağda kalmıştı. Kaldıkları yeri gördük fakat geri getirmek için gitmemiştik. Bugün sabah bakmaya gittiğimizde, hepsini de kurt tarafından boğularak öldürülmüş vaziyette bulduk. 5 keçimiz telef oldu" dedi.

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