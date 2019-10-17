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Kadıköy'de silah sesleri! Emekli albay ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
SİLAH SESLERİ! EMEKLİ ALBAY ÖLÜ BULUNDU

Gelen son dakika haberine göre; 'un ilçesinde emekli deniz subayı beylik tabancasıyla etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak üzerinde bulunan 13 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binaya 3 ay önce eşi ve oğluyla birlikte taşındığı öğrenilen emekli deniz subayı (71), beylik tabancasıyla etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun Özcan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Kurumu'na sevk edildi.

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