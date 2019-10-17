Kadıköy'de silah sesleri! Emekli albay ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'un Kadıköy ilçesinde emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak üzerinde bulunan 13 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binaya 3 ay önce eşi ve oğluyla birlikte taşındığı öğrenilen emekli deniz subayı Coşkun Özcan(71), beylik tabancasıyla intihar etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun Özcan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.