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28 Ekim tatil mi? Okullar 28 Ekim yarım gün tatil mi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2019
28 EKİM TATİL Mİ? OKULLAR 28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Milyonlarca kişi tarafından tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. 28 Ekim yarım gün tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı gün kala, tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar resmi tatil durumunu araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim tarihi de Pazartesi olacak. 28 Ekim tarihinin tatil olması durumunda 4 gün resmi tatil yaşanacak. Peki 28 Ekim tatil mi? İşte yanıtı…

tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Ancak 29 Ekim tarihinin Salı gününe denk gelmesi nedeniyle 4 gün tatil ihtimali belirdi. Bu nedenle vatandaşlar 28 Ekim yarım gün tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. 2019 yılının bu son resmi tatili nedeniyle vatandaşlar kısa da olsa bir tatil planı yapmak istiyor. İşte, 28 Ekim tatil mi sorusunun yanıtı!

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2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde? 2020'DE KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR? 2020 YILI RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLERDE?

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