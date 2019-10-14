MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

MEB tarafından bu yıl uygulamaya konulan ara tatil uygulaması nedeniyle öğrenciler ve velilerde gözler Kasım ara tatile çevrildi. Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kasım ve Nisan aylarında birer hafta tatil olacak. Öğrenciler böylelikle bir dönemde 9 günlük tatil yapabilecek. MEB takvimini araştıran vatandaşlar Kasım ara tatil ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kasım ve Nisan ayları ara tatil tarihleri!

Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 MEB takvimi milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan eğitim-öğretim yılı takvimine göre, Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık iki tatil yer alıyor. Peki, Kasım ara tatil ne zaman? Öğrenciler Kasım tatilinde 9 gün tatil yapacak ve sömestr döneminde de hafta sonları dahil 16 gün tatil yapabilecek.

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre, ilk ara tatil 18 Kasım pazartesi günü başlayacak, 22 Kasım cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleri de hesaba katıldığında, tüm öğrenciler 9 gün tatil yapabilecek.

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

MEB 2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.