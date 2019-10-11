28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.10.2019
28 Ekim resmi tatil mi sorusuna tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak ve resmi kurumlar çalışmayacak. 29 Ekim’in Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 28 Ekim Pazartesi’nin tatil olup olmayacağı araştırılıyor. 28 Ekim günü de tatil olursa, hafta sonu tatiliyle birlikte vatandaşlar 4 gün tatil yapabilecek. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? İşte detaylar…
28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. 29 Ekim'in 4 gün tatil olması tatil planlarının yapılması anlamına da geliyor. 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim Pazartesi günü de tatil olursa bu 4 günlük tatil anlamına gelecek. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? İşte, Cumhuriyet Bayramı tatiline ilişkin merak edilenler…
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