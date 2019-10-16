Uber yasaklandı mı? Uber son dakika Türkiye’de engellendi mi? Uber nedir?

Uber son dakika kararının ardından vatandaşlar Uber yasaklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Mobil cihazlarda kullanılan ve bir ulaşım alternatifi olarak piyasada yer alan Uber engellendi mi? Uber nedir? Uber kullanıcıları ve çalışanlarına kötü haber geldi. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme sitelerin erişimine de engelleme kararı aldı.

Uber son dakika Türkiye'de engellendi mi? Uber yasaklandı mı? Türkiye'de son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan ve ulaşım alternatifi olarak gösterilen uygulama taksicilerin tepkisini çekmişti. Birçok yerde taksiciler ve Uber şoförleri arasında şiddete varan olaylar yaşanmıştı. Peki, Uber yasaklandı mı? Uber engellendi mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. İşte, merak edenler için Uber nedir sorusunun yanıtı ve Uber hakkında son dakika detayları…

UBER YASAKLANDI MI?

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı kabul ederek UBER'in haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, Uber mobil ve Uber.com'a erişimin engellenmesine karar verdi.

UBER NEDİR?

Uber, mobil cihazlarda kullanılan bir uygulamadır. Uber'i akıllı telefonunuza indirdiğinizde, gitmet istediğiniz noktaya lük araç, tekne, ve taksileri kolaylıkla çağırabiliyorsunuz. Uber'den çağırdığınız araçları uygulama üzerinden nerede olduğunu kontrol edebilirken sürücüyle de irtibat halinde olabiliyorsunuz. Uber uygulaması üzerinden gideceğiniz noktaya nasıl bir fiyatlandırma olduğunu da kolayca görme şansınız bulunuyor. Dünya genelinde 315 ülkede hizmet veren Uber uygulaması üzerinden hizmet ücretini kredi kartıyla kolayca yapabilme imkanı oluyor.

UBER NASIL KULLANILIR?

Uber uygulamasını kullanmak için ilk olarak uygulama marketinden Uber uygulamasını akılllı telefona indirmek gerekmektedir. Ardından uygulamaya telefon numarasıyla veya e-posta adresi ile kayıt olmak gerekecektir. Bu aşamaları tamamladıktan sonra Uber uygulamasının ana ekranı açılmaktadır.

Ana ekranda bulunan haritadan bir konum seçerek veya arama kutucuğuna gidilecek yer yazılarak bir Uber aracı çağırılmaktadır. Uber'de 3 farklı araç tipi bulunmaktadır. Bunlar Uber Taxi, Uber XL ve Uber Black'tir. Araç çağırma ekranında sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgileri yer alacaktır. Plaka, sürücü adı, sürücünün fotoğrafı ve sürücünün puanı yolculara sunulmaktadır. Eğer sürücü beğenilmez ise araç çağırma işlemi iptal edilebilir. Araç çağırıldıktan sonra çevrenizdeki boş Uber aracı sayısına da bağlı olarak ortalama 10 dakika içinde belirttiğiniz konuma Uber aracı gelmektedir.

Ödeme yöntemi olarak da yolculuk sonunda nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Yolculuk sırasında ödeme yönteminizi değiştirmek için uygulama ekranınızı yukarı doğru kaydırın. Menü'deki Ödemeler öğesini açmak için kart numaranızın son 4 hanesine dokunun. Ödemeler'de Uber hesabınızla önceden ilişkilendirdiğiniz farklı bir ödeme yöntemi seçebilir ya da yeni bir ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.